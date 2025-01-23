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Каллас заявила, что Евросоюзу не нужна своя армия

СТАМБУЛ, 23 января. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюзу не нужна своя армия, так как в Североатлантический альянс входят 27 стран — членов организации. По ее мнению, НАТО и ЕС должны тесно взаимодействовать.

Источник: AP 2024

«Мы не должны дублировать то, что уже делает НАТО. В ЕС у нас 27 армий, и все они должны вносить свой вклад в коллективную оборону, в рамках которой мы сотрудничаем вместе. У каждой страны есть оборонное планирование и оборонный бюджет. Поэтому мы не можем сказать, что нам необходима европейская армия, но нам нужно, чтобы эти 27 членов [Евросоюза] работали очень хорошо вместе, когда речь идет о НАТО и ЕС», — сказала Каллас агентству Anadolu накануне предстоящего 24 января визита в Турцию.

«У нас много вопросов [в повестке]. Помимо региональной безопасности мы можем обсудить сотрудничество в различных направлениям, таких, например, как энергетика», — отметила она.

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