Каллас заявила, что Евросоюзу не нужна своя армия

«Мы не должны дублировать то, что уже делает НАТО. В ЕС у нас 27 армий, и все они должны вносить свой вклад в коллективную оборону, в рамках которой мы сотрудничаем вместе. У каждой страны есть оборонное планирование и оборонный бюджет. Поэтому мы не можем сказать, что нам необходима европейская армия, но нам нужно, чтобы эти 27 членов [Евросоюза] работали очень хорошо вместе, когда речь идет о НАТО и ЕС», — сказала Каллас агентству Anadolu накануне предстоящего 24 января визита в Турцию.