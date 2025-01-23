Трамп оценил возможность расследования в отношении Байдена

«Я прошел через четыре года ада из-за этой мерзости [расследования], с которой нам пришлось иметь дело. Я прошел через четыре года ада. Я потратил миллионы долларов на оплату юридических услуг, и я выиграл, но я прошел через это тяжелым путем. И, действительно, трудно сказать, что им не следует проходить через все это», — сказал он (цитата по CNN).