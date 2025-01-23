Лукашенко: как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дали прирост

«Как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост. ВВП в 2024 году составил 104%. Как бы ни пытались нам перекрыть кислород, белорусская продукция экспортировалась в 154 страны на общую сумму свыше $50 млрд. И мы даже вышли на 14 новых рынков сбыта», — заявил глава государства.