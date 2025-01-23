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Лукашенко: как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дали прирост

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как бы Беларуси ни ставили палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 23 января на церемонии вручения символов Государственного знака качества, передает корреспондент БЕЛТА.

«Как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост. ВВП в 2024 году составил 104%. Как бы ни пытались нам перекрыть кислород, белорусская продукция экспортировалась в 154 страны на общую сумму свыше $50 млрд. И мы даже вышли на 14 новых рынков сбыта», — заявил глава государства.

В стране строятся новые объекты, продолжается развитие транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, внедряются современные технологии в производство. «Удовлетворенность потребителей промышленной продукцией составила почти 97%», — отметил Александр Лукашенко.

Объявленная пятилетка качества — очередная планка, и очень высокая, заявил Президент. По его словам, она не просто станет ориентиром для работы отраслей экономики, но коснется всех сфер государства и общества.

«Цель — обеспечить новое качество нашей жизни, стремление к которому должно стать образом мышления, национальным стилем, если хотите, передаваться из поколения в поколение», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко Александр