«Итоги Года качества, которые мы сегодня подводим, — это результат десятилетий нашего развития. Поэтому закономерно, что выставка наших достижений “Моя Беларусь” в новом Минском международном выставочном центре стала главным событием минувшего года. Я надеюсь, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне этот выставочный центр станет еще краше», — сказал глава государства.
Меньше чем за месяц выставку посетили более 300 тыс. человек. Они увидели результат колоссального, поистине героического труда.
Лукашенко раскрыл цель возрождения Знака качества Лукашенко на церемонии вручения Знака качества: это было соревнование сильнейших и равных Лукашенко: начав с решения вопросов выживания в начале пути, Беларусь сейчас вышла на траекторию серьезного развития.
«Маховик преемственности должен работать так, чтобы никакое влияние извне не смогло поколебать заложенные нами устои», — отметил Александр Лукашенко.
Президент выразил благодарность всем, чьи профессионализм, талант, целеустремленность позволили достойно выполнить поставленные задачи. «В современном мире иначе не выжить», — заметил он.
Александр Лукашенко поздравил первых обладателей Государственного знака качества: «Каждый из вас знает, что победа досталась не благодаря внезапному везению или попаданию в сиюминутный тренд. Это результат упорного, ответственного труда, настойчивости и преданности делу, дисциплины и стремления быть лучше других и даже лучше себя вчерашних».
«Таких добросовестных производителей, как вы, мы будем всегда поддерживать, — заверил глава государства. — Желаю всем вам новых успехов. Именно они делают государство сильным и процветающим. Только в наших руках будущее, в котором мы хотим и будем жить. От этого никуда не деться, потому что время выбрало нас, и мы, особенно вы, сидящие здесь, как раз соответствуем этому времени».