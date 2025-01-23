Лукашенко: никакое влияние извне не должно поколебать заложенные белорусами устои

«Таких добросовестных производителей, как вы, мы будем всегда поддерживать, — заверил глава государства. — Желаю всем вам новых успехов. Именно они делают государство сильным и процветающим. Только в наших руках будущее, в котором мы хотим и будем жить. От этого никуда не деться, потому что время выбрало нас, и мы, особенно вы, сидящие здесь, как раз соответствуем этому времени».