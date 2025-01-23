«Завершить конфликт на Украине за 24 часа»: почему Трамп не смог

На инаугурации Трамп про Россию не вспомнил
Во время вступления в должность в Вашингтоне 20 января Трамп в инаугурационной речи ни разу не упомянул о России и Украине. При этом он рассказал о планах, связанных с Мексикой, Панамой, Китаем и даже Марсом.
Во время беседы с журналистами в Овальном кабинете американский лидер утверждал, что украинский президент Владимир Зеленский намерен заключить договор об окончании конфликта. При этом Трамп подчеркнул, что не знает о планах Владимира Путина на этот счет, сообщает RTVI.
«Ему [Путину] следует заключить сделку. Думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Думаю, что у России будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику. Посмотрите на инфляцию в России», — цитирует Трампа CNN.
Американский лидер добавил, что с Путиным его связывают «прекрасные» отношения, и добавил, что российский президент «захочет заключить» сделку, так как «у него дела идут не очень хорошо».
Первый день после вступления в должность
21 января Трамп, вероятно, помня о своих обещаниях, связанных с Украиной, пригрозил введением дополнительных санкций в отношении России, если Путин не согласится на переговоры. Кроме того, президент США заявил, что Евросоюз должен оказывать большую помощь Киеву, а администрация Белого дома занимается вопросом отправки вооружения на Украину.
«Мы разговариваем с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, и очень скоро мы будем разговаривать с президентом Путиным», — цитирует Трампа Reuters.
Первый шаг Трампа
Журналисты телеканала отметили, что подход Трампа к конфликту на Украине существенно отличается от позиции Байдена. Предыдущий президент США не общался с Путиным около трех лет. Трамп считает, что без прямого контакта с российским коллегой урегулировать противостояние между Россией и Украиной не представляется возможным.
После того как СМИ рассказали о поручении Трампа договориться о переговорах с Путиным, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка телефонной беседы не стартовала. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков уточнил, что предложений из Вашингтона не зафиксировано.
Ультиматум президента США
22 января Трамп выступил с ультиматумом в сторону России в социальной сети Truth Social. Республиканец заявил, что, если соглашение о перемирии между Киевом и Москвой не будет заключено, то РФ ждут серьезные последствия — США введет высокие налоги и пошлины на российские товары.
«Успокойтесь сейчас и ПРЕКРАТИТЕ эту нелепую войну! ОНА БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким путем или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время “ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ”. БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯНО!!!» — написал Трамп.
В России заявление Трампа сочли неоднозначным. В Госдуме прокомментировали ультиматум президента США. Так член Комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу избегать общения с Россией с позиции силы. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление Трампа «имитацией открытости, откровенности и угроз».
«Похоже, Трамп не знает, что делать. А угрожать нам ультиматумами, пугать нас тарифами — это пустой разговор, и он не для России. Если Трамп решил говорить с Россией языком ультиматумов, то он избрал ошибочную и тупиковую стратегию», — сказал «РИА Новости» Ивлев.
Почему Трамп не выполнил обещание
В CNN считают, что Дональд Трамп не предпринял никаких публичных действий для того, чтобы добиться перемирия между Киевом и Москвой в первые сутки своего нахождения в посту президента.
На вопрос о том, почему американский лидер даже не попытался выполнить свое обещание, журналистам ответил госсекретарь Марко Рубио. Он объяснил, что переговоры «публично проводиться не будут», так как конфликт «сложный».
«Единственный способ решить эти проблемы — это вернуться к прагматизму и относиться к этому со всей серьезностью, это тяжелая дипломатическая работа. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживаем Украину, но этот конфликт должен закончиться», — заявил госсекретарь.
Роль Китая в урегулировании противостояния
Трамп заявил, что «принудил» главу Китая Си Цзиньпина повлиять на улучшение ситуации на Украине.
По словам республиканца, лидер КНР «много сделал» для этого, но Трамп еще раз обсудил с ним украино-российский конфликт во время телефонного разговора 17 января.
100 дней, а не сутки
Эксперты WSJ считают, что спецпредставитель Трампа вряд ли сам будет участвовать в переговорах с Москвой и Киевом. Скорее всего, в урегулировании конфликта будет принимать участие сам Трамп.
Келлог ранее представлял план по прекращению противостояния двух стран. Согласно документу, конфликт «заморозят» по текущей линии военных действий. Процесс вступления Украины в НАТО остановят. Если Украина не будет соглашаться на предложенные условия, ее принудят к миру, отказав в помощи. Если Москва будет против, то ВСУ, напротив, поддержат вооружением и санкциями.
Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предполагает, что Келлог «просто сделает то, что Трамп ему скажет». По мнению Болтона, Трамп будет слишком активно участвовать в переговорах.
Пока не известно, поможет ли участие президента США урегулировать украино-российский конфликт за 100 дней. Отсчет пошел.