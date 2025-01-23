МИНСК, 23 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил первые Государственные знаки качества руководителям предприятий, прошедшим отбор.
Церемония прошла во Дворце Независимости в Минске.
По словам главы государства, всего в конкурсе приняли участие более 200 предприятий, а на получение отдельного знака претендовали свыше 600 товаров. Список номинантов в итоге мог быть и больше, потому что достойных производителей в республике хватает.
«Это было соревнование сильнейших и равных. И тем ценнее оказывается победа для тех, кто победил», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
При этом он уточнил, что первую двадцатку качественных отечественных товаров определила специальная аттестационная комиссия и около 50 тысяч белорусских потребителей.
Глава государства рассказал, что главная цель учреждения знака качества состоит в том, что таким образом создается механизм конкуренции внутри страны. Он напомнил, что данный знак был учрежден всего год назад, а сегодня определены первые обладатели этой высокой награды.
«Это известные всем марки, о которых мы с гордостью говорим: “Зроблена ў Беларусi”. Они прошли жесткий отбор на соответствие критериям инновационности, технологичности, безопасности и ряду других», — сказал Лукашенко.
По его мнению, пятилетка качества и год качества являются стратегией развития, которая отвечает на вызовы времени и является вопросом национального суверенитета.
«Наша страна будет конкурировать в своем производстве всегда, потому что-то, что мы производим (даже хорошего, высочайшего качества), вынуждено будет конкурировать с другими государствами, которые производят точно такие продукты», — констатировал он.