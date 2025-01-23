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Лукашенко вручил первые Государственные знаки качества

Белорусские власти решили учредить собственный знак качества, за право обладать которым борются отечественные производители.

Источник: Telegram / Пул Первого

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил первые Государственные знаки качества руководителям предприятий, прошедшим отбор.

Церемония прошла во Дворце Независимости в Минске.

По словам главы государства, всего в конкурсе приняли участие более 200 предприятий, а на получение отдельного знака претендовали свыше 600 товаров. Список номинантов в итоге мог быть и больше, потому что достойных производителей в республике хватает.

«Это было соревнование сильнейших и равных. И тем ценнее оказывается победа для тех, кто победил», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

При этом он уточнил, что первую двадцатку качественных отечественных товаров определила специальная аттестационная комиссия и около 50 тысяч белорусских потребителей.

Глава государства рассказал, что главная цель учреждения знака качества состоит в том, что таким образом создается механизм конкуренции внутри страны. Он напомнил, что данный знак был учрежден всего год назад, а сегодня определены первые обладатели этой высокой награды.

«Это известные всем марки, о которых мы с гордостью говорим: “Зроблена ў Беларусi”. Они прошли жесткий отбор на соответствие критериям инновационности, технологичности, безопасности и ряду других», — сказал Лукашенко.

По его мнению, пятилетка качества и год качества являются стратегией развития, которая отвечает на вызовы времени и является вопросом национального суверенитета.

«Наша страна будет конкурировать в своем производстве всегда, потому что-то, что мы производим (даже хорошего, высочайшего качества), вынуждено будет конкурировать с другими государствами, которые производят точно такие продукты», — констатировал он.

Лукашенко Александр