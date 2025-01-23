В красноярском Горсовете обсуждают план празднования 80-летия Победы

На комиссии по социальной политике перед депутатами выступила замглавы города Евгения Юрьева. Она рассказала, что всего запланировано свыше 250 событий разного формата — от традиционных тематических школьных уроков до крупных фестивалей и акций.
«Нам бы хотелось, чтобы каждый красноярец ощутил причастность к этой великой дате и смог отдать дань памяти своим героическим предкам», — поделилась с депутатами замглавы города.
События будут приурочены ко всем значимым датам, связанным с Великой Отечественной войной: освобождению Ленинграда, победам в Курской, Сталинградской битвах, Дню памяти и скорби и другим. Мероприятия будут проходить на реконструированной площади Победы, в обновлённом здании Мемориала Победы, у стелы «Красноярск — город трудовой доблести», памятника «Детям войны» и на открытых общественных пространствах. Часть мероприятий включат в состав проекта «Яркие берега», также город присоединится к федеральным проектам, среди которых акция «Окна Победы».
«В этом году знаковым событием будет открытие Мемориала Победы после реконструкции. 23 февраля на площади Победы пройдёт торжественная церемония возвращения Вечного огня, а также будет отмечаться десятилетие возрождённой традиции Поста № 1. Плюс на открытые пространства возвращается фестиваль “Красноярск: Летопись Победы”», — рассказала председатель комиссии горсовета по социальной политике Оксана Ларионова.
Народных избранников интересовало, какие мероприятия готовятся в Красноярске непосредственно для фронтовиков.
«Ветеранов Великой Отечественной войны очень мало. Тем важнее отдать дань уважения людям, которые причастны к Победе. И депутатский корпус всеми способами и возможностями будет в этом участвовать», — отметила руководитель комиссии.
Забота о людях, победивших нацизм, всегда находится в центре внимания муниципальных депутатов. Городской Совет постоянно взаимодействует с советами ветеранов, участвует в реализации совместных проектов, оказывает им помощь в решении вопросов, волнующих людей старшего возраста. Так, в 2021 году ветераны выступили с предложением ходатайствовать о присвоении Красноярску звания «Город трудовой доблести». Мэрия и горсовет поддержали идею и организовали масштабное голосование. В результате за инициативу выступили более 137 тысяч красноярцев.
В прошлом году депутаты утвердили почетное звание «Почётный ветеран города». Оно будет присваиваться тем красноярцам, кто не менее 10 лет занимается поддержкой ветеранов. А сейчас администрация и горсовет планируют принять решение о присвоении ныне живущим городским фронтовикам звания «Почётный гражданин Красноярска». С этим предложением в муниципалитет обратилась местная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Общественники согласны с президентом Владимиром Путиным, который внёс эту инициативу как федеральную. По их мнению, это нужно сделать в знак признания заслуг ветеранов и уважения к их подвигу, ставшему примером безусловного патриотизма для подрастающих поколений, а также в знак сохранения памяти о событиях ВОВ и о грандиозной Победе над нацизмом. Всего на сегодня в Красноярске живут 35 ветеранов — участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Как отметила Евгения Юрьева, фронтовики получат единовременные выплаты от государства. А город готовит для них поздравления ко Дню Победы, в частности, для них будут организованы выездные концерты. Отдельное внимание будет уделено захоронениям ветеранов. На уборку могил отправят трудовой отряд главы города и волонтёров. Ещё более 4 тысяч горожан относятся к категориям тружеников тыла, блокадников, детей войны и узников концентрационных лагерей. Им также будет уделено внимание: запланирован целый ряд мероприятий. Участие в них будет согласовываться с каждым гостем отдельно, с учётом состояния здоровья.
«Очень важно, чтобы в этом году все жители города восприняли важность Победы, поняли, что мы нация победителей. Сегодня, в ситуации специальной военной операции, это особенно значимо. Депутаты городского Совета вместе со всеми красноярцами традиционно откликнутся на все предложения, мероприятия, акции, которые у нас пройдут ко Дню Победы», — рассказала Оксана Ларионова.