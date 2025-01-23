В красноярском Горсовете обсуждают план празднования 80-летия Победы

В прошлом году депутаты утвердили почетное звание «Почётный ветеран города». Оно будет присваиваться тем красноярцам, кто не менее 10 лет занимается поддержкой ветеранов. А сейчас администрация и горсовет планируют принять решение о присвоении ныне живущим городским фронтовикам звания «Почётный гражданин Красноярска». С этим предложением в муниципалитет обратилась местная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Общественники согласны с президентом Владимиром Путиным, который внёс эту инициативу как федеральную. По их мнению, это нужно сделать в знак признания заслуг ветеранов и уважения к их подвигу, ставшему примером безусловного патриотизма для подрастающих поколений, а также в знак сохранения памяти о событиях ВОВ и о грандиозной Победе над нацизмом. Всего на сегодня в Красноярске живут 35 ветеранов — участников и инвалидов Великой Отечественной войны.