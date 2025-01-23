В Татарстане выплаты контрактникам увеличили до 2,8 млн рублей

Предыдущее повышение выплаты произошло с 1 января 2025 года, когда общая сумма составляла 2,2 млн рублей. Тогда из бюджета Татарстана предоставлялось 1,5 млн рублей, еще 400 тысяч — от Минобороны, а до 300 тысяч рублей добавляли муниципалитеты.