В Татарстане выплаты контрактникам увеличили до 2,8 млн рублей

Об этом сообщает «Татар-информ».
Сумма формируется из нескольких источников: 2,1 млн рублей выделяет республиканский бюджет, 400 тысяч рублей добавляет Минобороны РФ, а до 300 тысяч рублей предоставляют муниципалитеты и предприятия республики.
Новая мера поддержки действует до 1 апреля 2025 года и распространяется на всех, кто заключит контракт на территории Татарстана.
Предыдущее повышение выплаты произошло с 1 января 2025 года, когда общая сумма составляла 2,2 млн рублей. Тогда из бюджета Татарстана предоставлялось 1,5 млн рублей, еще 400 тысяч — от Минобороны, а до 300 тысяч рублей добавляли муниципалитеты.