Пермский депутат предложил наградить родителей Трутнева, Решетникова и Махонина

«Коллеги, предлагаю расширить список родителей. У нас в Пермском крае есть люди, награжденные шестью-восьмью госнаградами. Есть герои России. Есть Юрий Трутнев, есть федеральный министр Максим Решетников, есть губернатор Дмитрий Махонин. Я считаю, что их родители тоже достойны знака “За достойное воспитание детей”, — отметил Сергей Яшкин.