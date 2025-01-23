Пермский депутат предложил наградить родителей Трутнева, Решетникова и Махонина

«Коллеги, предлагаю расширить список родителей. У нас в Пермском крае есть люди, награжденные шестью-восьмью госнаградами. Есть герои России. Есть Юрий Трутнев, есть федеральный министр Максим Решетников, есть губернатор Дмитрий Махонин. Я считаю, что их родители тоже достойны знака “За достойное воспитание детей”, — отметил Сергей Яшкин.
Об этом он заявил во время рассмотрения в первом чтении изменений в региональный закон «О наградах Пермского края», которые, в частности, предусматривают уточнение порядка награждения и расширение категорий лиц, которые могут претендовать на вручение знака «За достойное воспитание детей».
Напомним, вице-спикер правительства РФ — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев был губернатором Прикамья с 2000 по 2004 годы. Министр экономического развития Максим Решетников возглавлял Пермский край в 2017—2020 годы. Действующий губернатор Дмитрий Махонин руководит регионом с февраля 2020 года.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пленарка заксобрания края 23 января началась с минуты молчания в память об умершем Александре Клементьеве, который был депутатом двух первых созывов регионального парламента. Также «ФедералПресс» сообщал, что на сегодняшнем заседании депутаты утвердили штрафы за нарушение дневного «тихого часа» в Прикамье.