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Руслан Болотов рассказал о нюансах транспортной реформы в Иркутске

В городе устроят перехватывающие парковки, пересадочный узлы и реализуют другие мероприятия.

На пресс-конференции сегодня, 23 января, мэр Иркутска Руслан Болотов рассказал о нюансах транспортной реформы города. По его словам, в областном центре появятся перехватывающие парковки и пересадочные узлы, будет приведён в порядок трамвайный и троллейбусный парк, а также произведена регулировка маршрутных перевозок, пишет ИА IrkutskMedia.

«В Иркутске это будет, другого варианта нет», — подытожил Руслан Болотов.

Также мэр прокомментировал уборку улиц в Иркутске. Он подчеркнул, что дорожники не могут убирать центр города днём — улицы и магистрали заполнены личным транспортом.