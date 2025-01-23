Руслан Болотов рассказал о нюансах транспортной реформы в Иркутске

На пресс-конференции сегодня, 23 января, мэр Иркутска Руслан Болотов рассказал о нюансах транспортной реформы города. По его словам, в областном центре появятся перехватывающие парковки и пересадочные узлы, будет приведён в порядок трамвайный и троллейбусный парк, а также произведена регулировка маршрутных перевозок, пишет ИА IrkutskMedia.