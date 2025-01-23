Лукашенко сказал, как должен работать маховик преемственности в Беларуси

Глава государства акцентировал внимание на том, что маховик преемственности должен работать таким образом, чтобы «никакое влияние извне не смогло поколебать заложенные нами устои». Президент поблагодарил все тех, чьи талант, целеустремленность и профессионализм дали возможность достойно выполнить поставленный задачи.