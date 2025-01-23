Лукашенко сказал, как должен работать маховик преемственности в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время вручения символов Государственного знака качества 23 января сказал, как должен работать маховик преемственности в Беларуси, передает БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что маховик преемственности должен работать таким образом, чтобы «никакое влияние извне не смогло поколебать заложенные нами устои». Президент поблагодарил все тех, чьи талант, целеустремленность и профессионализм дали возможность достойно выполнить поставленный задачи.
— В современном мире иначе не выжить, — заявил Александр Лукашенко.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко впервые вручил государственный Знак качества Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь отдают в руки новому поколению, что сядет в кресла власти.
Тем временем глава государства сказал белорусам определить нормального президента и правительство.
Кроме того, президент потребовал окончательно решить вопрос с тунеядцами в Беларуси.