Премьер Молдовы обсудил в Давосе региональную энергетическую ситуацию

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Глава молдавского правительства Дорин Речан обсудил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе энергетическую ситуацию в регионе и возможности бизнеса и инвестиций в Молдове, информирует пресс-служба кабмина.
В среду Речан обсудил ситуацию в энергетике с исполнительным директором крупнейшей энергокомпании Украины ДТЭК Максимом Тимченко. Темой диалога стали «совместные усилия по обеспечению безопасности энергетического рынка в двух государствах, энергетическому взаимоподключению, увеличению производства возобновляемой энергии и развитию систем хранения энергии».
В ходе беседы с членом правления Siemens Energy Тимом Холтом шла речь о ходе строительства электрических подстанций высоковольтной линии электропередачи 400 кВ Вулкэнешть-Кишинев, компания входит в консорциум, который занимается строительством данного объекта.
«Собеседники рассказали о ходе работ и необходимости ускорить их, чтобы их строительство было завершено в срок, к концу текущего года», — уточнили в кабмине.
В ходе форума Дорин Речан также встретился с несколькими швейцарскими бизнесменами за круглым столом, организованным Ги Пармеленом, вице-президентом, главой Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии. В диалоге приняли участие несколько должностных лиц Государственного секретариата по экономическим вопросам, а также представители руководства ряда международных компаний.
«Обсуждения были сосредоточены на Соглашении о свободной торговле между Республикой Молдова и Европейской ассоциацией свободной торговли и на том, как оно может облегчить торговлю и диверсифицировать рынки для местной продукции», — уточнили в кабмине.
В то же время были представлены инвестиционные возможности в Республике Молдова. Приоритетной сферой интересов молдавско-швейцарского сотрудничества являются информационные технологии и цифровая экономика.
Текущий Всемирный экономический форум в Давосе проходит под лозунгом «Сотрудничество в эпоху умных технологий». В состав делегации нашей страны также входят министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба и глава Агентства по инвестициям Наталья Бежан.
В работе Давосского экономического форума принимают участие около 3000 делегатов более чем из 130 стран, из них 60 — главы государств и правительств.