Германия наращивает гарнизон в Литве на границе с Белоруссией

Литва также модернизирует оснащение собственной армии. В декабре 2024 года Минобороны страны подписало контракт на поставку 44 танков Leopard-2. Договор о покупке боевой техники является крупнейшим в истории страны. Поставку всех танков должны осуществить в течение пяти лет.