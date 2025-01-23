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Германия наращивает гарнизон в Литве на границе с Белоруссией

Число военнослужащих в германской бригаде в Литве увеличат до конца года. Контингент разместят в населенных пунктах на границе с Белоруссией. Германия также поставит Литве танки Leopard-2.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Число военнослужащих планируется нарастить до 500 человек.

«В Литву прибудут рота связи, штабного снабжения, медицинские и логистические подразделения. Они будут размещены во временных объектах инфраструктуры в Неменчине и Рокантишкес», — цитирует сообщение пресс-службы литовского Министерства обороны «Интерфакс».

До 2027 года численность военного контингента из Германии в республике вырастет за счет переброски основных подразделений бригады с обеспечивающими средствами.

Размещение немецких военнослужащих в Литве регламентируется соглашением о сотрудничестве в области обороны, которое было заключено между странами в сентябре 2024 года. Согласно документу, германские военные должны обеспечить постоянное присутствие на территории республики.

Часть воинского контингента уже дислоцирована в Вильнюсе. Для военнослужащих на полигоне Рудникай ведется строительство военного городка с военной и гражданской инфраструктурой.

Литва также модернизирует оснащение собственной армии. В декабре 2024 года Минобороны страны подписало контракт на поставку 44 танков Leopard-2. Договор о покупке боевой техники является крупнейшим в истории страны. Поставку всех танков должны осуществить в течение пяти лет.

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене обратилась к германскому коллеге Борису Писториусу с просьбой ускорить отправку Leopard-2, чтобы быстрее обучить литовских солдат и повысить уровень их взаимодействия с немецким контингентом.