Олжас Бектенов встретился с экспертами-экономистами

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Премьер-министр обсудил с экспертами вопросы дальнейшего развития экономики. Об этом сообщает сайт правительства Казахстана Primeminister.kz.
Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил об экономической ситуации в стране и подходах по проведению налогово-бюджетной реформы.
Участники встречи обменялись мнениями по проектам нового Налогового и Бюджетного кодексов. О влиянии предлагаемых изменений на различные отрасли экономики высказались председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов и главы отраслевых ассоциаций.
Премьер-министр поблагодарил участников встречи за конструктивный диалог и поручил министерствам национальной экономики, финансов проработать озвученные предложения.
«Президент поставил задачу — изменить структуру экономики с усилением развития реального сектора. Поэтому обсуждаемые реформы важны для страны. Налогово-бюджетная реформа станет действенным механизмом совершенствования работы по дальнейшему развитию экономики», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Правительство продолжает активно работать с экспертами для проработки максимально эффективных мер стимулирования экономического роста.