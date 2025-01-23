Олжас Бектенов встретился с экспертами-экономистами

Участники встречи обменялись мнениями по проектам нового Налогового и Бюджетного кодексов. О влиянии предлагаемых изменений на различные отрасли экономики высказались председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов и главы отраслевых ассоциаций.