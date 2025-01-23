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Олжас Бектенов встретился с экспертами-экономистами

На встрече обсуждали меры и подходы к достижению устойчивого роста экономики Казахстана.

Источник: Primeminister.kz

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Премьер-министр обсудил с экспертами вопросы дальнейшего развития экономики. Об этом сообщает сайт правительства Казахстана Primeminister.kz.

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил об экономической ситуации в стране и подходах по проведению налогово-бюджетной реформы.

Участники встречи обменялись мнениями по проектам нового Налогового и Бюджетного кодексов. О влиянии предлагаемых изменений на различные отрасли экономики высказались председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов и главы отраслевых ассоциаций.

Премьер-министр поблагодарил участников встречи за конструктивный диалог и поручил министерствам национальной экономики, финансов проработать озвученные предложения.

«Президент поставил задачу — изменить структуру экономики с усилением развития реального сектора. Поэтому обсуждаемые реформы важны для страны. Налогово-бюджетная реформа станет действенным механизмом совершенствования работы по дальнейшему развитию экономики», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Правительство продолжает активно работать с экспертами для проработки максимально эффективных мер стимулирования экономического роста.