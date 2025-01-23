Чего ожидать от заседания правительства с участием Токаева

«Как рассказал Президент, на расширенном заседании правительства будут подведены итоги работы кабмина за 2024 год. Предполагается, что на нем озвучат ключевые показатели развития Казахстана. Нас прежде всего интересуют показатели роста ВВП. По предварительным прогнозам международных финансовых организаций, в этом году темпы роста казахстанской экономики составят менее 5 процентов, что отличается от прошлогоднего показателя, когда впервые за десять лет рост ВВП превысил пятипроцентный рубеж. Однако остается открытым вопрос: насколько этот показатель в 2024 году будет ниже 5 процентов? Ранее Президент заявлял, что рост ВВП выше 5 процентов является необходимым условием для удвоения экономики Казахстана. Учитывая заявленную повестку дня, ожидается, что каждое министерство представит отчет о своей работе. Кроме того, Президент, вероятно, обозначит ключевые задачи перед правительством на 2025 год», — отметил Каражанов.