Чего ожидать от заседания правительства с участием Токаева

Какие важные решения могут прозвучать на этой встрече? Стоит ли ожидать изменений в составе правительства? Корреспондент Tengrinews.kz обсудила эти и другие вопросы с экспертом.
«Темп будет высоким, а спрос — жестким»
Задачи для правительства в 2024 году Расширенные заседания правительства с участием президента Казахстана — это традиционный формат работы с кабмином, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев дает ключевые поручения, критикует, отмечает успехи и определяет приоритеты.
В прошлом году президент поручил новому кабмину под руководством Олжаса Бектенова увеличить экономику до 450 миллиардов долларов к 2029 году с ежегодным ростом ВВП не менее 6 процентов. Президент призвал правительство и акимов к результативности, снижению бюрократии и решительным действиям для качественного развития. Глава государства дал ряд поручений, охвативших следующие сферы:
- Обновление правил строительства: президент поручил пересмотреть Градостроительный кодекс и исключить излишнее вмешательство государства.
- Налоги: Токаев раскритиковал проект Налогового кодекса, указав на необходимость реформ НДС.
- Приватизация: избегать ошибок прошлого и снижать госучастие в экономике.
- Госзакупки: усилить ответственность поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ.
- Инвестиции в модернизацию: приоритет для масштабных инновационных проектов.
- Поддержка сельского хозяйства: увеличение финансирования и льготных кредитов.
- Транспорт и дороги: Казахстан должен стать логистическим хабом.
- Искусственный интеллект: он может стать движущей силой прогресса Казахстана.
- Адресная соцпомощь: сосредоточиться на поддержке нуждающихся, исключая иждивенчество.
Чего ждать от заседания правительства в 2025 году — мнение эксперта
Политолог Замир Каражанов объяснил, что расширенные заседания правительства могут быть как плановыми, так и вызванными экстренными событиями. Предстоящее совещание будет плановым. О нем Президент Касым-Жомарт Токаев упоминал в недавнем интервью.
Главное — экономика?
«Как рассказал Президент, на расширенном заседании правительства будут подведены итоги работы кабмина за 2024 год. Предполагается, что на нем озвучат ключевые показатели развития Казахстана. Нас прежде всего интересуют показатели роста ВВП. По предварительным прогнозам международных финансовых организаций, в этом году темпы роста казахстанской экономики составят менее 5 процентов, что отличается от прошлогоднего показателя, когда впервые за десять лет рост ВВП превысил пятипроцентный рубеж. Однако остается открытым вопрос: насколько этот показатель в 2024 году будет ниже 5 процентов? Ранее Президент заявлял, что рост ВВП выше 5 процентов является необходимым условием для удвоения экономики Казахстана. Учитывая заявленную повестку дня, ожидается, что каждое министерство представит отчет о своей работе. Кроме того, Президент, вероятно, обозначит ключевые задачи перед правительством на 2025 год», — отметил Каражанов.
Медленная диверсификация и приватизация
Политолог напомнил, что одной из ключевых задач для Казахстана, о чем неоднократно говорилось с высоких трибун, является диверсификация экономики.
За последние годы действительно были достигнуты определенные положительные перемены, но их темпы оставляют желать лучшего. Среди актуальных проблем также выделяется высокая доля участия государства в экономике. Для ее сокращения начались процессы приватизации и проведение IPO компаний квазигосударственного сектора. Однако этот процесс продвигается довольно медленно. Кроме того, остается низким уровень конкуренции на внутреннем рынке.
Старые проблемы
В числе старых, но все еще нерешенных проблем политолог назвал низкую долю малого и среднего бизнеса в структуре экономики Казахстана.
«Хотя в стране действует множество государственных программ, направленных на стимулирование экономики, они, несмотря на привлекательный внешний вид, часто оказываются недостаточно эффективными в реализации», — прокомментировал Каражанов.
В связи с этим правительству предстоит не только ускорить стратегические процессы, но и усилить контроль за реализацией экономических программ.
Кадровые перестановки?
Кадровых перестановок на предстоящем заседании правительства ожидать не стоит, считает политолог, поскольку последние назначения, такие как смена министров национальной экономики и юстиции, были сделаны недавно и без привязки к крупным событиям. Эксперт предполагает, что основное внимание будет сосредоточено на решении текущих вопросов, включая предотвращение возможных наводнений, учитывая прошлогодний опыт.
Реформа госслужбы
По мнению Замира Каражанова, госаппарату Казахстана не хватает инициативности и прозрачности. Президент не раз критиковал акиматы за инертность и отсутствие смелости в принятии решений.
В этом и заключается основная проблема. Поскольку безынициативность и инертность — это следствие существующей системы госслужбы. Чтобы кардинально изменить ситуацию в этой сфере, необходимо проведение административных реформ. Они должны быть направлены на обеспечение прозрачности работы госаппарата, его подконтрольности общественности, повышение ответственности госслужащих и создание условий для их мотивации на достижение конкретных результатов.
Каражанов считает, что успешный опыт других стран показывает необходимость подобных изменений и в Казахстане. Местное самоуправление — ключ к более гибкому и оперативному решению проблем, отметил он.
«В контексте вопроса актуально говорить о развитии системы местного самоуправления. Ее повсеместное внедрение могло бы решить многие проблемы казахстанского госаппарата, сделав его более отзывчивым к потребностям населения. Поскольку местное самоуправление обеспечивает большую самостоятельность в принятии решений на местах и позволяет оперативно реагировать на запросы граждан», — поделился мнением Замир Каражанов.
Эксперт добавил, что эффективное управление возможно только при глубокой трансформации государственной системы и ее ориентации на нужды казахстанцев.