SCMP: Китай разработал первый в мире дрон, способный действовать в воздухе и под водой

Беспилотник был назван Feiyi. На китайском языке иероглиф fei означает «летать», а иероглиф yi появился более 3000 лет назад и используется для описания сцены, когда водоплавающая птица расправляет крылья и готовится взлететь с поверхности. Такое название Feiyi получил, потому что сочетает в себе преимущества эффективной подводной навигации и высокой маневренности в воздухе, говорится в статье.
Благодаря уникальной складной конструкции крыла беспилотник может «перемещаться через водно-воздушную среду несколько раз за один полет», а его возможности в части скрытности и выживания значительно улучшены, сообщила проектная команда, занимавшаяся разработкой нового БПЛА.
Особенно впечатляют возможности подводной навигации Feiyi: его четыре пары вращающихся лопастей для полета могут переворачиваться и складываться, как человеческие руки, позволяя неровным поверхностям лопастей плотно прилегать к фюзеляжу, тем самым значительно снижая сопротивление воды.
На его хвосте установлены специальные подводные винты, которые обеспечивают мощное движение и управление.
«Feiyi может применяться в военных областях, таких как морская разведка, наблюдение, нанесение ударов и проведение атак», — отметила проектная команда. При поддержке технологии искусственного интеллекта он может автономно выполнять «определенные миссии с особыми требованиями».
В отличие от Feiyi, дроны, которые планируют использовать США в случае конфликта вокруг Тайваня, должны транспортироваться на поверхность в торпедообразном аппарате и не могут передвигаться под водой. После выхода из моря они должны оставаться в воздухе, что делает их более уязвимыми для атак.
К тому же американские дроны являются одноразовыми и после завершения разведывательных задач самоуничтожаются или совершают самоубийственные атаки, тогда как новый китайский беспилотник отличается более высокой выживаемостью. А эффективность его перемещения превосходит возможности большинства существующих межсредовых дронов.