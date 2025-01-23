SCMP: Китай разработал первый в мире дрон, способный действовать в воздухе и под водой

Беспилотник был назван Feiyi. На китайском языке иероглиф fei означает «летать», а иероглиф yi появился более 3000 лет назад и используется для описания сцены, когда водоплавающая птица расправляет крылья и готовится взлететь с поверхности. Такое название Feiyi получил, потому что сочетает в себе преимущества эффективной подводной навигации и высокой маневренности в воздухе, говорится в статье.