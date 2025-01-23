В Воронежской области выбрали кандидатов на посты глав трех райсудов

В среду, 29 января, пройдет заседание Квалификационной комиссии судей (ККС) Воронежской области, где обсудят вопросы об исполнении обязанностей на позициях председателей трех судов. Об этом сообщили в предварительной повестке, опубликованной на сайте ККС в среду, 22 января.
Представления на судей подал и.о. председателя Воронежского облсуда. На заседании решатся вопросы касательно трех судов — Железнодорожного райсуда Воронежа, Аннинского и Таловского райсудов региона.
Ожидается, что должность председателя первого суда займет Нина Исакова. Главой Аннинского райсуда назначат Дениса Пысенкова. Должность председателя Таловского райсуда займет Ольга Лебедева.
Кроме того, в повестку заседания включен вопрос о рассмотрении заявления Анатолия Смирнова о прекращении его полномочий мирового судьи участка № 4 в Павловском райсуде. С 28 февраля он планирует уйти в отставку.