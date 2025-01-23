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Готов ли Зеленский отказаться от Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявляя о том, что переговоры по Украине должны начаться как минимум с возвращения России на границы 2022 года, Владимир Зеленский завуалированно оставляет себе возможность в будущем признать Крым и Севастополь регионами России.

Однако расценивать это в данный момент как уступку нельзя. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал председатель Совета и куратор Лаборатории аналитики Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

По его словам, Зеленский понимает, что время для переговоров по Украине пришло, и оно работает не на Киев: «Россия и США будут договариваться, минуя и Украину, и европейских союзников».

«Поэтому он хочет впрыгнуть в уходящий поезд со своими условиями», — сказал эксперт.

Тем самым Зеленский затевает очередную игру при теперь уже новых обстоятельствах: «когда у власти в США Дональд Трамп — человек непредсказуемый, самостоятельный, но неопытный в дипломатических маневрах», добавил Козюлин.

По мнению эксперта, своим заявлением о том, что для «справедливых» переговоров по Украине Россия должна вернуться на границы 2022 года, Зеленский обозначает стартовую точку для их продолжения.

«Естественно, в дальнейшем он выложит весь перечень своих требований и будет пытаться добиться большего, включая, конечно, возвращение Крыма и Севастополя», — считает Козюлин.

Он делает вывод, что слова Зеленского едва ли стоит расценивать как снижение планки требований и уступку России со стороны Киева.

«Хотя возможность такую он оставляет, но завуалированно», — заключил эксперт.

Ранее военный историк Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления Зеленского о возвращении России к границам 2022 года как основе для справедливых переговоров не что иное, как попытка наладить контакт с Трампом, чтобы «спасти свою шкуру».