Угрозы санкций и слова Трампа о Второй мировой войне. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор.
Путин может дать интервью американскому журналисту Лексу Фридману, но это не является вопросом «ближней перспективы».
Телефонный разговор Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируется, но может быть оперативно согласован.
О заявлениях Трампа о Второй мировой войне
Данные президента США Дональда Трампа о потерях СССР почти 60 млн жизней во Второй мировой войне не соответствуют действительности: «Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте».
Кремль не согласился со словами Трампа о «вспомогательной» роли СССР во Второй мировой войне.
СССР заплатил самую высокую цену за победу над фашизмом, Америка помогала, но для нее это «был бизнес».
Россия никогда не забудет помощь США во время Второй мировой и надеется, что Трамп и американцы разделят радость празднования 80-летия Победы.
О российской экономике
Запас прочности российской экономики позволяет «не только удовлетворять все военные требования по нарастающей, социального обеспечения, но и также с учетом инфляции производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров».
Российская экономика, несмотря на наличие определенных проблем, сохраняет «достаточно высокие темпы развития».
Об угрозах Трампа и отношениях с США
Кремль не усматривает ничего нового в угрозах Трампа ввести санкции, если сделка по Украине не будет достигнута: «Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем».
Трампу нравится использовать методы санкционного давления: «Ему нравятся эти методы, по крайней мере они ему нравились в ходе его первого президентства».
Кремль внимательно наблюдает за риторикой США в отношении России, фиксирует «все нюансы», но остается готов к уважительному диалогу: «Этот диалог имел место между двумя президентами в бытность первого президентства [Дональда] Трампа».
Сигналов об организации контактов Путина и Трампа пока все еще не поступало.
Путин заочно поздравил Дональда Трампа с вступлением на пост президента США, потому что «посчитал это целесообразным».
О российских активах
Недружественные действия Запада в отношении России и ее активов «не могут не иметь последствий для тех, кто их принимает».
Об утверждениях Лондона о «судне-шпионе»
Кремль не стал комментировать утверждения Лондона о том, что якобы российское «судно-шпион» было замечено в британских водах: «Я не совсем владею тематикой. Я не знаю, о чем там идет в речь, в деталях. Поэтому я не стал бы это комментировать».
Об участии Армении в ОДКБ
Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнем телефонном разговоре не обсуждали тему разморозки участия республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Армения до сих пор не заявляла о своем намерении выйти из ОДКБ.
О ситуации в Сирии
Москва ведет диалог с Дамаском по всем важным темам.
Кремль не стал комментировать ситуацию вокруг сирийского порта Тартус и предложил задать вопросы об этом в Минобороны и МИД.
О заявлениях Фицо
Что касается слов премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что в стране действуют иностранные эксперты, участвовавшие в украинском «майдане», то «даже самые крупные европейские страны в последнее время испытывают на себе примеры такого достаточно агрессивного вмешательства».