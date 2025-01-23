Вольфович: мы знаем о планах наших оппонентов и готовы им противостоять

«Мы знаем о планах наших оппонентов на той стороне границы и не раз это доносили им. Хотя они говорят, что это все домыслы и вымыслы, но конкретный человек, который в этом участвовал (речь про наемника, который участвовал в боевых действиях в Украине в составе “полка Калиновского”*, Василия Веремейчика. — Прим. БЕЛТА), говорит о том, что есть помыслы о попытке силового захвата власти в нашей стране», — сказал Александр Вольфович.