Вольфович: мы знаем о планах наших оппонентов и готовы им противостоять

«Мы знаем о планах наших оппонентов на той стороне границы и не раз это доносили им. Хотя они говорят, что это все домыслы и вымыслы, но конкретный человек, который в этом участвовал (речь про наемника, который участвовал в боевых действиях в Украине в составе “полка Калиновского”*, Василия Веремейчика. — Прим. БЕЛТА), говорит о том, что есть помыслы о попытке силового захвата власти в нашей стране», — сказал Александр Вольфович.
При этом он подчеркнул, что, зная о подобных планах, легче выстроить контрмеры и нейтрализовать данные вызовы, чтобы они не переросли в угрозы в сфере национальной безопасности. «Мы соответствующие меры предприняли, соответствующие решения приняты во всех структурах военной организации государства. Сегодня все силы и средства обеспечения национальной безопасности заступили и несут службу в усиленном режиме, каждый по своим направлениям и сферам деятельности. Я уверен в том, что мы обеспечим безопасность не только выборов, но и будущего нашей страны», — отметил государственный секретарь.
Досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь проходит с 21 по 25 января 2025 года. В этот период вправе проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на участки 26 января. Во время досрочного голосования участковые комиссии будут работать с 12.00 до 19.00 без перерыва.
*организация признана в Беларуси террористическим формированием.