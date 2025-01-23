Глава ЦИК Белоруссии назвал резолюцию ЕП вмешательством в суверенитет

МИНСК, 23 янв — РИА Новости. Глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил, что принятая Европарламентом резолюция с призывом не признавать президентские выборы в Белоруссии является прямым вмешательством в электоральный суверенитет республики.
Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января, с 21 января идёт этап досрочного голосования.
«Безусловно,… не просто давление на Беларусь. Это прямое вмешательство в электоральный суверенитет нашей страны», — сказал Карпенко журналистам после того, как досрочно проголосовал на выборах на одном из участков в Минске.
Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны.
Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, 66 воздержались.
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.