А денег нет: Компенсации гражданам Молдовы могут оказаться под угрозой из-за роста тарифов — в госбюджете не хватает миллиарда

Министерство труда прогнозирует, что в результате значительного увеличения регулируемых цен на электроэнергию (на 75%) и теплоэнергию (более чем на 40%) с 10 января 2025 года, потребность в финансировании для выплаты компенсаций бытовым потребителям за период с ноября 2024 года по март 2025 года возрастет до почти 2,72 миллиарда леев, сообщает mold-street.