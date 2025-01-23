Ричмонд
-10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

А денег нет: Компенсации гражданам Молдовы могут оказаться под угрозой из-за роста тарифов — в госбюджете не хватает миллиарда

Компенсации гражданам могут оказаться под угрозой из-за роста тарифов, введённых 10 января.

Источник: Комсомольская правда

В январе 2025 года власти подняли тарифы на электроэнергию и теплоэнергию, что создало серьёзные проблемы для домохозяйств по всей стране, особенно для семей с низкими доходами. Увеличение расходов на энергию усилило давление на уязвимые слои населения, которые уже сталкиваются с серьёзными экономическими трудностями.

Министерство труда прогнозирует, что в результате значительного увеличения регулируемых цен на электроэнергию (на 75%) и теплоэнергию (более чем на 40%) с 10 января 2025 года, потребность в финансировании для выплаты компенсаций бытовым потребителям за период с ноября 2024 года по март 2025 года возрастет до почти 2,72 миллиарда леев, сообщает mold-street.

Проблема в том, что в бюджете на 2025 год предусмотрено только 1,44 миллиарда леев, что приводит к дефициту. Министерство не уточняет, откуда собирается взять 1,3 миллиарда леев для покрытия этого дефицита.

ЖКХ