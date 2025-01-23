ANSA: Трамп хочет сократить воинский контингент США в Европе на 20 тыс. человек

В марте 2022 года Пентагон сообщал, что после начала российско-украинского конфликта в Европу дополнительно направили 20 тыс. американских военнослужащих. В том году контингент ВС США в европейских странах достиг 100 тыс. человек, 65 тыс. из которых базировались там на постоянной основе. В июне 2024 года занимавший должность президента США Джо Байден в уведомлении Конгрессу сообщил, что в странах НАТО в Европе находятся 80 тыс. американских военнослужащих.