NYT: Британия испугалась российского «корабля-шпиона», который вернулся в британские воды

Российские военные корабли в течение многих лет выполняли миссии вблизи Британии и в других местах. Но в среду Хили предоставил на удивление много подробностей об обычно скрытом мире военного наблюдения. Он подчеркнул растущую обеспокоенность по поводу российской активности, в частности вокруг жизненно важных подводных кабелей, соединяющих Британию с континентальной Европой.