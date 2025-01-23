NYT: Британия испугалась российского «корабля-шпиона», который вернулся в британские воды

В ответ Королевский военно-морской флот Великобритании развернул два корабля для наблюдения за прохождением «Янтаря», который с тех пор ушел в голландские воды. Как предполагает Хили, российское судно используется для сбора разведданных и картирования критически важной британской подводной инфраструктуры, говорится в статье.
«Янтарь» впервые был обнаружен барражирующим у побережья Британии в ноябре прошлого года. Тогда, по словам министра обороны, за ним следила британская подводная лодка, находившаяся поблизости. Она всплыла рядом с «Янтарем», чтобы продемонстрировать, что за ним ведется наблюдение.
Россия остается самой насущной и непосредственной угрозой для Великобритании. Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И мы не будем уклоняться от решительных действий, чтобы защитить эту страну.
Российские военные корабли в течение многих лет выполняли миссии вблизи Британии и в других местах. Но в среду Хили предоставил на удивление много подробностей об обычно скрытом мире военного наблюдения. Он подчеркнул растущую обеспокоенность по поводу российской активности, в частности вокруг жизненно важных подводных кабелей, соединяющих Британию с континентальной Европой.
Угрозы на море вызвали у стран НАТО наибольшую тревогу и побудили к решительным ответам. На прошлой неделе Североатлантический альянс объявил, что разворачивает военные корабли, патрульные самолеты и беспилотники для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море.
По словам Джастина Крампа, гендиректора частной разведывательной компании Sibylline, «Янтарь» находится в эксплуатации около десяти лет и является высокотехнологичным «шпионским судном», разработанным российским Главным управлением глубоководных исследований специально для поиска критически важных подводных кабелей. Судно оснащено двумя автономными подводными аппаратами, которые могут действовать в широких пределах и в значительной степени оставаться незамеченными, добавил он.
Британский законодатель Алистер Кармайкл считает действия России угрозой для Британии и особенно «для островных сообществ, которые полагаются на кабели для цифровой и энергетической связи».