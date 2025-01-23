Foreign Policy: НАТО предложит Украине два типа гарантий безопасности

По его словам, первый вариант заключается в том, что страны альянса пообещают «в течение долгих лет после сделки о прекращении огня» оказывать Украине существенную военную и экономическую помощь. В соответствии с этим планом Киеву «может быть, когда-нибудь» разрешат присоединиться к НАТО.