Виталий Хоценко заложил первый камень на месте будущего Центра протезирования

В Омске началось строительство Центра высокотехнологичного протезирования и реабилитации. В четверг, 23 января, на площадке будущего объекта состоялась церемония закладки первого камня. В мероприятии приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, представители Госкорпорации Ростех и Центрального института травматологии и ортопедии (ЦИТО).
«Начало строительства Центра реабилитации и протезирования в Омске — ещё один шаг к созданию целой сети таких центров в нашей стране. Фонд “Защитники Отечества” вместе с партнерами из ЦИТО Госкорпорации Ростех и региональными властями планирует открыть центры высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации во всех крупнейших городах России. Мы делаем все для того, чтобы наши герои могли получать необходимую помощь в одном месте, комплексно, в максимально комфортных условиях и желательно ближе к дому. В омском центре, который также станет филиалом ЦИТО, будут восстанавливать здоровье не только омичи, но и ветераны СВО со всей Сибири и Урала», — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Центр станет частью сети высокотехнологичных реабилитационныхучреждений, создаваемых по всей стране. Его основная задача — помощь ветеранам и участникам специальной военной операции, включая изготовление до 600 протезов в год и предоставление комплексной реабилитации. Здесь будут производить протезы верхних и нижних конечностей, а также предоставлять услуги по восстановлению и адаптации пациентов с использованием современных технологий.
«2025 год объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества. Первоочерёдная задача — поддержка участников специальной военной операции, оказание помощи тем из них, кто вернулся с фронта с ранением. В Омской области мы многое делаем в этом направлении. Наша цель — усовершенствовать систему и создать единый медико-социальный кластер, где воины могли бы пройти все необходимые процедуры, начиная от врачебной диагностики и завершая полной реабилитацией. Для этого мы строим новый корпус Клинического медико-хирургического центра, ведем капитальный ремонт госпиталя для ветеранов, где они будут проходить реабилитацию. Благодаря поддержке первого заместителя Председателя Правительства России Дениса Валентиновича Мантурова Омская область станет шестым регионом страны, где откроется филиал ЦИТО. Рассчитываем к концу этого года ввести центр», — сказал Губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Центр будет оснащён амбулаторным и стационарным отделениями. Его работу обеспечат специалисты в различных направлениях: травматологи-ортопеды, реабилитологи, инженеры-протезисты и инструкторы ЛФК.
«ЦИТО многие годы занимается разработкой протезов и протезированием, чтобы сделать жизнь людей с ограниченными возможностями максимально полноценной и комфортной. Сегодня мы направляем свои компетенции, опыт и помощь тем, кто нуждается в этом в первую очередь — участникам СВО, получившим тяжелые ранения. Кроме того, мы стремимся сделать технологии ЦИТО доступными для всех жителей страны, и расширяем сеть Центров высокотехнологичного протезирования. Теперь свой центр появится и в Сибири. Строительство омского филиала ЦИТО начнется в марте, завершить его планируется уже в 4 квартале 2025 года», — сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Максим Выборных.
Центры высокотехнологичного протезирования создаются в рамках поручения президента России Владимира Путина.