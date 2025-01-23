Виталий Хоценко заложил первый камень на месте будущего Центра протезирования

«Начало строительства Центра реабилитации и протезирования в Омске — ещё один шаг к созданию целой сети таких центров в нашей стране. Фонд “Защитники Отечества” вместе с партнерами из ЦИТО Госкорпорации Ростех и региональными властями планирует открыть центры высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации во всех крупнейших городах России. Мы делаем все для того, чтобы наши герои могли получать необходимую помощь в одном месте, комплексно, в максимально комфортных условиях и желательно ближе к дому. В омском центре, который также станет филиалом ЦИТО, будут восстанавливать здоровье не только омичи, но и ветераны СВО со всей Сибири и Урала», — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.