Александр Тюрин досрочно покинул пост главы Михайловки

— Мною принято решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Данное решение согласовано и поддержано руководством региона, — написал он в соцсетях, передает ИА «Высота 102».
Сегодня, 23 января, на заседании Михайловской городской думы заявление Александра Тюрина было рассмотрено и удовлетворено.
Напомним, Александр Тюрин возглавил Михайловку в апреле 2021 года. До этого он с 2011 года работал главой города Новоаннинска. В марте он уволился с этой должности и стал заместителем главы Михайловки по вопросам ЖКХ. Затем депутаты выбрали его главой городского округа по результатам конкурса.
Александр Тюрин сменил на посту руководителя муниципалитета Сергея Фомина, которого осудили на два года условно за злоупотребление должностными полномочиями.
Администрация Михайловки в последнее время фигурировала в скандалах, связанных с благоустройством и финансированием бюджетных учреждений. В частности, следователи проводили проверку по факту выделения средств на игровую площадку ТОС «Лидер», по итогам которой было выявлено хищение бюджетных средств. А осенью прошлого года библиотеки и другие социальные учреждения остались без электричества и отопления из-за долгов перед энергетиками.
Любопытно, что в начале декабря 2024 года в Михайловке заговорили об отставке Александра Тюрина. Однако эти предположения не подтвердились.