Александр Тюрин досрочно покинул пост главы Михайловки

Администрация Михайловки в последнее время фигурировала в скандалах, связанных с благоустройством и финансированием бюджетных учреждений. В частности, следователи проводили проверку по факту выделения средств на игровую площадку ТОС «Лидер», по итогам которой было выявлено хищение бюджетных средств. А осенью прошлого года библиотеки и другие социальные учреждения остались без электричества и отопления из-за долгов перед энергетиками.