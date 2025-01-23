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В Самарской области определили критерии эффективности работы чиновников

Губернатор Самарской области подписал указ об оценке деятельности чиновников.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области документально закрепили критерии эффективности работы чиновников. Соответствующий указ подписал губернатор Вячеслав Федорищев. Всего в списке указан 21 пункт, за которые будут отвечать члены правительства и министры.

Так, за количество семей, которые улучшили жилищные условия, и за ввод в эксплуатацию недвижимости отвечает председатель правительства. За достижение показателей по удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом отвечать будет руководитель администрации губернатора.

Зампредседателя правительства, который курирует социально-демографическую и семейную политику, несет ответственность за численность населения, коэффициент рождаемости, уровень бедности, удовлетворенность участников СВО возможностями для реабилитации, трудоустройства и т. д.

В сферу ответственности министра транспорта и автомобильных дорог региона включили долю региональных автомобильных дорог, которые соответствуют нормативам, и долю общественного транспорта с небольшим сроком эксплуатации.