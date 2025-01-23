Карагандинский кинотеатр имени Ленина вернули государству

Кинотеатр был открыт в 1960 году, и стал первым двухзальным широкоэкранным кинотеатром в Караганде. Это здание видело громкие премьеры, фестивали и кинофорумы, став центром культурной жизни города. Однако в 1998 году объект был незаконно исключен из списка памятников истории и культуры, а затем приватизирован.