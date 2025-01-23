Ричмонд
-10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карагандинский кинотеатр имени Ленина вернули государству

Карагандинский кинотеатр имени Ленина, являющийся неотъемлемой частью истории города, возвращен в собственность государства, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карагандинской области.

Кинотеатр был открыт в 1960 году, и стал первым двухзальным широкоэкранным кинотеатром в Караганде. Это здание видело громкие премьеры, фестивали и кинофорумы, став центром культурной жизни города. Однако в 1998 году объект был незаконно исключен из списка памятников истории и культуры, а затем приватизирован.

— Прокуратура района имени Казыбек би провела сложную и длительную работу, чтобы доказать в суде незаконность приватизации. Судебное разбирательство длилось несколько месяцев. Благодаря предоставленным доказательствам нарушений, суд вынес решение о возврате кинотеатра в государственную собственность. Это событие является важным шагом в сохранении культурного наследия региона. Кинотеатр имени Ленина вновь станет центром культурной жизни Караганды и местом для создания новых воспоминаний, — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.