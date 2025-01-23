Рогожник: Беларусь должна подставить плечо Курской области

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Беларусь должна подставить плечо Курской области, об этом заявил посол Беларуси в России Александр Рогожник после встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.
Рогожник отметил, что сотрудничество республики с Курской областью приобрело стратегический характер. Он назвал Курскую область территориально близким к Беларуси регионом, отметив, что с учетом происходящих там событий белорусы не должны остаться безучастными.
С руководителем региона мы предметно обсуждали полный спектр двусторонней повестки: поставка пожарных машин в особом исполнении, модернизация трамвайного парка, поставки другой пассажирской техники в рамках реализуемого в России национального проекта.
По его словам, во время встречи с Хинштейном обсуждался вопрос восстановления жилья в российском регионе, также шла речь о поставках на переработку в Беларусь мяса свинины и говядины.
«Мы замечательно продвинулись в поставках молочной продукции в Курскую область. В целом товарооборот за 11 месяцев прошлого года уже достиг $370 млн», — добавил Рогожник.
Кроме того, стороны обсуждали оздоровление пострадавших жителей Курской области в санаторно-курортных учреждениях Беларуси.
«Я считаю, что мы должны реально подставить плечо», — подчеркнул посол.
ВСУ перешли российско-украинскую границу и начали боевые действия в Курской области в августе 2024 года. Для нападения украинские военные использовали вооружения, которые киевскому режиму поставляет Запад, несмотря на неоднократные предупреждения России о том, что подобные шаги не способствуют разрешению конфликта.