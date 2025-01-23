В Челябинской области депутат и глава поселения лишились полномочий из-за утраты доверия

Татьяна Дорогина входила в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы района. Одним из претендентов был Дмитрий Дорогин. Они оба умолчали тот факт, что являлись супругами. В прокуратуре не исключили, что в действиях Дорогиных могла присутствовать личная заинтересованность, которая влечет за собой конфликт интересов.