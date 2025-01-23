В Челябинской области депутат и глава поселения лишились полномочий из-за утраты доверия

Глава Огневского сельского поселения Дмитрий Дорогин и местный председатель совета депутатов Татьяна Дорогина лишились полномочий в связи с утратой доверия. Поводом стало то, что их работа могла привести к конфликту интересов в органах власти. Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, депутат и глава поселения в прошлом являлись супругами.
— Челябинский областной суд поддержал позицию прокурора о прекращении полномочий главы и председателя Совета депутатов Огневского сельского поселения, — уточнили в надзорном ведомстве.
Татьяна Дорогина входила в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы района. Одним из претендентов был Дмитрий Дорогин. Они оба умолчали тот факт, что являлись супругами. В прокуратуре не исключили, что в действиях Дорогиных могла присутствовать личная заинтересованность, которая влечет за собой конфликт интересов.
Надзорное ведомство внесло председателю совета депутатов представление об устранении нарушений закона. Однако она его отклонила. В итоге прокурор подал иск о досрочном прекращении полномочий должностных лиц.