Красносельский обвинил Санду в препятствовании поставкам газа в Приднестровье

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Молдова препятствует поставкам газа в Приднестровье, а президент Майя Санду подвергает дискриминации жителей региона и создает реально критическую ситуацию, об этом в видеообращении к главе молдавского государства заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Уважаемая госпожа Санду, вот хочу обратиться к вам. Вы очень интересно рассказываете про то, что вы готовы поставить газ в Приднестровье. (…) Вы интересно рассказываете про то, что Молдова не препятствует. Я вам заявляю открыто: Молдова препятствует поставке газа в Приднестровье. У нас реальная критическая ситуация из-за вас. Вы именно дискриминируете приднестровских граждан в части подачи тепла и электроэнергии.
Он также обратился к молдавским политикам с призывом прекратить интриги и спекуляции на теме газа, а также отметил, что «Молдовагаз» ведет переговоры о поставках, о чем сановники в Кишиневе осведомлены.
«Одумайтесь, господа молдавские политики. Хватит заниматься интригами и спекуляциями. Россия сделала все для того, чтобы поставить сюда газ. Данный газ будет закупаться на европейских площадках. И вы знаете прекрасно, что “Молдовагаз” эти переговоры как бы ведет. То есть есть поставщики, которые с вами согласованы. Не ведите людей в заблуждение. Мы, конечно, оплату гарантируем. От вас зависит все в этой части», — сказал лидер Приднестровья.
Красносельский также заявил, что уголь, который предлагала Украина для электростанции в Кучурганах, для этих целей не подходит, а никаких других предложений в этом смысле не поступало, и о помощи региону говорить не приходится.
«Не вводите в заблуждение людей. Тот уголь, который предлагала Украина, это газовый уголь. Он по техническим характеристикам не подходит для работы нашей Днестровской ТЭЦ. Это все прекрасно знают. Если вы не верите мне, спросите у специалистов. (…) На сегодняшний день Днестровская ГЭС потребляет только антрацит. Этот уголь не предлагался», — отметил Красносельский.
Лидер Приднестровья сообщил, что дал указание направить в Организацию Объединенных Наций, Совбез ООН, всем участникам переговорного формата «5+2», Красному кресту заявление о попытках дискриминации населения Приднестровья.
Уважаемые западные политики! Не выступайте адвокатами молдавской власти. Люди страдают. Опыты на людях ставить нельзя. Сделайте все возможное, чтобы газ поступил в Приднестровье. Тем более за денежные средства. Не бесплатный газ, а за денежные средства.
Ситуация с поставками газа в Приднестровье
Напомним, на пресс-конференции 15 января по итогам визита в Москву Красносельский заявил, что поставки российского газа в регион могут быть возобновлены. Позже на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг он попросил проследить за тем, чтобы Кишинев исполнил свое обещание не препятствовать возобновлению поставок российского газа в регион. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал возобновление поставок Россией природного газа в Приднестровье «провокацией» и заявил, что это «план Кремля» по дестабилизации, который «будет способствовать наращиванию военной силы в регионе», и эта сила «будет использоваться против Украины и даже против Румынии».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова помочь Приднестровью с газоснабжением, но для этого нужны и действия Кишинева.
В ходе визита в Тирасполь 17 января посол России в Молдове Олег Озеров выразил надежду, что Кишинев не будет мешать поставкам газа в Приднестровье. В тот же день Вадим Красносельский обратился к Майе Санду с просьбой о содействии Кишинева поставкам газа на левый берег Днестра. Он отметил, что в Приднестровье наблюдают «яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена». Целью этих действий он назвал желание чиновников «еще более усугубить существующий кризис».
Однако в воскресенье, вопреки своим недавним заявлениям о том, что Кишинев не будет препятствовать поставкам газа в Приднестровье в контексте визита лидера региона Вадима Красносельского в Москву, Санду фактически отказалась от предложений «Газпрома» по поставкам газа в Приднестровье. Заявление прозвучало в видеоинтервью. Санду сказала, что избранный российской стороной способ поставки голубого топлива на левый берег Днестра «нарушает международные санкции» и что «есть гораздо более простое, законное решение, и это не нарушает режим санкций. Это “Молдовагаз”.
Утром 20 января лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь согласен и приветствует поставки газа в Приднестровье компанией «Молдовагаз». Во второй половине дня он снова обратился к президенту Майе Санду в Telegram, попросив «отказаться от политизации вопроса и вспомнить о людях», а также «в кратчайшие сроки обозначить механизм заключения сделки, порядок действий, участников процесса». Власти региона также опубликовали направленное 18 января письмо в адрес «Молдовагаза», в котором содержится просьба разъяснить «алгоритм возможной сделки по закупке природного газа и поставке его в Приднестровье».
На территории Приднестровья с 11 декабря действует режим ЧС в энергетике, он продлится до 8 февраля. На сегодняшний день промышленные предприятия региона приостановили работу из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок российского газа. Исключение составили только организации, которые занимаются производством продовольствия, то есть обеспечивают продовольственную безопасность Приднестровья.