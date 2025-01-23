Красносельский обвинил Санду в препятствовании поставкам газа в Приднестровье

Напомним, на пресс-конференции 15 января по итогам визита в Москву Красносельский заявил, что поставки российского газа в регион могут быть возобновлены. Позже на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг он попросил проследить за тем, чтобы Кишинев исполнил свое обещание не препятствовать возобновлению поставок российского газа в регион. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал возобновление поставок Россией природного газа в Приднестровье «провокацией» и заявил, что это «план Кремля» по дестабилизации, который «будет способствовать наращиванию военной силы в регионе», и эта сила «будет использоваться против Украины и даже против Румынии».