The Hill: Трамп не сможет давить ни на Россию, ни на Украину

У президента США Дональда Трампа нет реальных рычагов давления на Россию и Украину, пишет The Hill. Поэтому он обращается к России с ультиматумами и стремится показать, что политика «мира через силу» может привести к окончанию военных действий. На Украине к мирным переговорам готовы, но ждут от США и ЕС гарантий безопасности. А издание Reuters со ссылкой на источники утверждает, что к диалогу о мире готовы и в России, ведь основные цели СВО якобы уже достигнуты. Как Трамп собирается закончить конфликт и что о его политике думают в Москве — в материале «Газеты.Ru».