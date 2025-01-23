WP сообщила о риске «капитуляции» Трампа в случае его встречи с Путиным

В Кремле не увидели ничего нового в угрозах санкциями. «Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы, по крайней мере они ему нравились в ходе его первого президентства. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия готова «к равноправному и взаимоуважительному диалогу», который «имел место между двумя президентами» во время первого срока Трампа. «Ждем сигналов, которых пока не поступало», — сказал Песков. Путин говорил, что Москва открыта к диалогу с администрацией республиканца, в том числе по Украине. Однако, по его словам, основной целью урегулирования должны быть «не краткое перемирие, не какая-то передышка» с целью перегруппировки и продолжения конфликта, а «долгосрочный мир», основанный на «уважении законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе».