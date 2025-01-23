МИД: Беларусь подарила Сирии 50 автобусов МАЗ

В свою очередь глава новой сирийской администрации Ахмед аль-Шараа подчеркнул заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью. И сказал, что в Сирии планируют реализовать комплексную реформу сферы транспорта, в рамках которой белорусская техника будет востребована. Еще говорилось о перспективах по организации в Сирии сборки автобусов и сельхозтехники, реализации других проектов.