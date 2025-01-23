Ричмонд
-10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Беларусь подарила Сирии 50 автобусов МАЗ

МИД сообщил, что от президента и народа Беларуси Сирии подарены 50 автобусов МАЗ.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь подарила Сирии 50автобусов МАЗ. Символические сертификаты на транспорт были переданы министром иностранных дел республики Максимом Рыженковым, который во главе белорусской делегации прибыл в Сирию с официальным визитом, сообщает пресс-служба дипведомства.

Отмечается, что по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко глава МИД вручил сирийскому лидеру символические сертификаты на 50 автобусов «МАЗ», которые подарены сирийскому народу от президента и народа Беларуси. В МИД уточнили, что автобусы произведут в ближайшие три месяца и отправят в Сирию.

В свою очередь глава новой сирийской администрации Ахмед аль-Шараа подчеркнул заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью. И сказал, что в Сирии планируют реализовать комплексную реформу сферы транспорта, в рамках которой белорусская техника будет востребована. Еще говорилось о перспективах по организации в Сирии сборки автобусов и сельхозтехники, реализации других проектов.

К слову, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко сказал отдать подаренный ему автобус МАЗ: «Я на автобусе не езжу, пусть люди пользуются».

Еще белорусский президент назвал белорусский ответ на вызовы времени.