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Александр Мисан возглавил МБУ «Волгоградзеленхоз»

В Волгограде на должность директора МБУ «Волгоградзеленхоз» назначен 48-летний Александр Мисан. Об этом V102.RU сообщили в мэрии.

Мисан окончил Волгоградскую государственную архитектурно-строительную академию. Имеет большой опыт работы в сфере строительства и эксплуатации инженерных сооружений. Работал мастером участка, главным инженером и руководителем организации.

— На посту директора МБУ «Волгоградзеленхоз» перед Александром Васильевичем поставлен ряд задач, в числе приоритетных — обеспечить качественное содержание общественных территорий Центрального района, а также продолжить работы по обустройству рекреационных зон, — сообщили в мэрии.

Напомним, что с ноября 2023 года это муниципальное предприятие возглавлял Сергей Галкин.