Александр Мисан возглавил МБУ «Волгоградзеленхоз»

— На посту директора МБУ «Волгоградзеленхоз» перед Александром Васильевичем поставлен ряд задач, в числе приоритетных — обеспечить качественное содержание общественных территорий Центрального района, а также продолжить работы по обустройству рекреационных зон, — сообщили в мэрии.