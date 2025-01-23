Александр Мисан возглавил МБУ «Волгоградзеленхоз»

Мисан окончил Волгоградскую государственную архитектурно-строительную академию. Имеет большой опыт работы в сфере строительства и эксплуатации инженерных сооружений. Работал мастером участка, главным инженером и руководителем организации.
— На посту директора МБУ «Волгоградзеленхоз» перед Александром Васильевичем поставлен ряд задач, в числе приоритетных — обеспечить качественное содержание общественных территорий Центрального района, а также продолжить работы по обустройству рекреационных зон, — сообщили в мэрии.
Напомним, что с ноября 2023 года это муниципальное предприятие возглавлял Сергей Галкин.