Глава МИД Беларуси Рыженков встретился с новым главой Сирии Ахмедом аль-Шараа

И также глава МИД указал на то, что Беларусь неизменно выступает за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии в международно-признанных границах страны. А также сказал о том, что Минск готов поддержать Сирию на международных площадках для защиты этих принципов и снятия санкций.