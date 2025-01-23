Глава МИД Беларуси Рыженков встретился с новым главой Сирии Ахмедом аль-Шараа

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с главой новой сирийской администрации Ахмедом аль-Шараа, сообщает пресс-служба дипведомства.
Переговоры Рыженкова с аль-Шараа продлились около двух часов. Обсуждался широкий круг вопросов, а также направления сотрудничества, которое призвано поспособствовать скорейшему восстановлению Сирии.
Кроме того, сторонами обсуждалась международная ситуация и региональные конфликты, была подчеркнута общая заинтересованность в их скорейшем урегулировании.
Еще Рыженков отметил готовность Минска продолжать гуманитарные программы по оздоровления сирийских детей. И напомнил о возможностях получения сирийскими студентами качественного образования в белорусских вузах.
И также глава МИД указал на то, что Беларусь неизменно выступает за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии в международно-признанных границах страны. А также сказал о том, что Минск готов поддержать Сирию на международных площадках для защиты этих принципов и снятия санкций.
В заключение сирийский лидер сказал о заинтересованности в том, чтобы в скорейшем времени возобновилась полноформатная работа белорусского посольства в Дамаске, для работы которого создадут безопасные условия.
— Работа белорусской делегации будет продолжена в рамках встреч в сирийских государственных органах, — прокомментировали в МИД.
Напомним, в начале декабря президент Беларуси Александр Лукашенко комментировал ситуацию в Сирию, сказав о борьбе за власть.
Также Эйсмонт заявляла о позиции Беларуси по Сирии и надежде на стабилизацию ситуации.
Кроме того, МИД Беларуси осудил атаки террористов на консульские учреждения и людей в Сирии.
И МИД сообщил, что от президента и народа Беларуси Сирии подарены 50 автобусов МАЗ.
Еще белорусский президент назвал белорусский ответ на вызовы времени.