Губернатор Гусев рассказал о развитии общественного транспорта в Воронежской области

Он отметил, что область стремительно развивается: в городах появляются новые микрорайоны, увеличивается количество личных автомобилей, однако сфера общественного транспорта пока не успевает за этим развитием.
Гусев подчеркнул, что совместно с коллегами из муниципальных образований предпринимаются меры для улучшения ситуации. В частности, в прошлом году из регионального бюджета было выделено 1,4 миллиарда рублей на компенсационные выплаты и лизинговые платежи транспортным компаниям. Значительная часть этих средств была направлена на поддержку пригородной пассажирской компании «Черноземье», которая получила 480 миллионов рублей в качестве компенсации за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.
Дополнительно 273 миллиона рублей были предоставлены районам области для организации перевозок автотранспортом общего пользования, а Воронеж получил 200 миллионов рублей для обеспечения лизинговых платежей за новые автобусы.
Кроме того, губернатор сообщил о развитии дорожной инфраструктуры. В регионе уже изменили организацию дорожного движения и обустроили выделенные полосы для автобусов на ключевых участках: Северном, Чернавском и Вогрэсовском мостах, а также на улице Плехановской и Московском проспекте. Гусев выразил надежду, что предстоящее расширение дорожной сети с созданием соответствующей инфраструктуры положительно скажется на движении общественного транспорта.
В рамках дальнейшего развития системы общественного транспорта планируется внедрение интеллектуальной транспортной системы, а также работа над решением проблемы нехватки водителей и другими ключевыми вопросами.