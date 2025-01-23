Губернатор Гусев рассказал о развитии общественного транспорта в Воронежской области

Гусев подчеркнул, что совместно с коллегами из муниципальных образований предпринимаются меры для улучшения ситуации. В частности, в прошлом году из регионального бюджета было выделено 1,4 миллиарда рублей на компенсационные выплаты и лизинговые платежи транспортным компаниям. Значительная часть этих средств была направлена на поддержку пригородной пассажирской компании «Черноземье», которая получила 480 миллионов рублей в качестве компенсации за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.