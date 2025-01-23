FT: Киев рассчитывает, что Запад отправит на Украину 50 тысяч военных

Как правило, воинские контингенты ООН представлены странами, никак не вовлеченными в происходящий вооруженный конфликт. К примеру, в отношении Украины чисто гипотетически это могли бы быть (разумеется, это только в виде предположения) части и соединения ВС Пакистана или Бангладеш. ~Но уж никак не Британии, Франции и Нидерландов, то есть странами, которые, без всякого преувеличения, уже вовлечены в конфликт и никак не могут быть миротворцами.~