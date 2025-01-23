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Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон «О продовольственной безопасности»

Закон призван унифицировать и систематизировать в едином документе нормы, регулирующие отношения сфере продовольственной безопасности республики.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса в ходе третьего пленарного заседания одобрил Закон «О продовольственной безопасности», сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Цель документа — регулирование отношений в сфере.

Положения закона распространяются на обеспечение безопасного питания населения продуктами, обладающими пищевой ценностью, формирование эффективных рыночных механизмов и производство пищевых продуктов и сырья.

Закон закрепляет основные направления государственной политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности.

В их числе:

формирование оборотного резерва продуктов питания и сырья в соответствии с минимальными нормами потребления продуктов питания;

расширение возможностей бесперебойного обеспечения населения основными видами социально значимых продуктов питания.

Кроме того, государство поощряет производство продуктов питания в соответствии с санитарными, ветеринарными, ветеринарно-санитарными, фитосанитарными правилами и нормами, установленными законодательными актами.

Одним из направлений государственной политики в сфере продовольственной безопасности является активизация внешнеэкономической деятельности, а также поддержание необходимого баланса между экспортом и импортом основных видов социально значимых продуктов питания.

В соответствии с законом, уполномоченным государственным органом в сфере обеспечения продовольственной безопасности является министерство сельского хозяйства.

Ему предоставлены следующие полномочия:

реализация единой государственной политики в сфере продовольственной безопасности;

участие в разработке и реализации государственных программ в сфере продовольственной безопасности;

подготовка предложений по поддержке деятельности, связанной с производством продуктов питания и сырья;

разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных стратегий совершенствования и развития процессов производства продуктов питания на основе изучения факторов, негативно влияющих на продовольственную безопасность.

«Закон также закрепляет меры, принимаемые государством по недопущению дефицита продуктов питания, формированию продовольственного баланса, права и обязанности потребителей, хозяйствующих субъектов в сфере продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

Одобренный сенаторами закон призван унифицировать и систематизировать в едином документе нормы, регулирующие отношения сфере продовольственной безопасности республики, обеспечить комплексное правовое регулирование этих отношений.

закон