Совбез ОДКБ дал высокую оценку председательству Казахстана — генсек Тасмагамбетов

АЛМАТЫ, 23 янв — Sputnik. Совет Коллективной безопасности ОДКБ, заседание которого прошло в Астане 28 ноября 2024 года, дал высокую оценку председательству Казахстана, заявил генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов.
"Год в целом был непростым для Организации, однако нам удалось реализовать все утвержденные планы в соответствии с приоритетами казахстанского председательства и принять ряд конструктивных решений, направленных на обеспечение коллективной безопасности, — сказал он на заседании ОДКБ.
Генсек отметил, что на прошедшем заседании Совета коллективной безопасности главы государств подтвердили намерение делать все необходимое для поддержки коллективных усилий по обеспечению региональной безопасности.
«Был принят ряд документов по конкретным направлениям деятельности ОДКБ, нацеленных на ее совершенствование и в целом на обеспечение безопасности в зоне ответственности Организации», — сказал Тасмагамбетов.
Так, на заседании СКБ были рассмотрен ряд важных вопросов. В числе ключевых результатов Тасмагамбетов назвал:
принятую главами государств Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ;
Решение Совета коллективной безопасности ОДКБ «О Целевой межгосударственной программе Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы». Ее реализация начнется в текущем, 2025 году. В Программу включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ;
Решение Совета коллективной безопасности «О дальнейшем укреплении союзнических отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности»;
Заявление Совета коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и Решение «О Плане мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов»;
Кроме того, были рассмотрены и подписаны документы, касающиеся оснащения компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ современными и перспективными образцами вооружения и военной техники.