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«Глуповато это выглядит». Первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич дала оценку скандальной резолюции Европарламента об итогах выборов в Беларуси

Петкевич: резолюция Европарламента о выборах в Беларуси «глуповато выглядит».

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич дала оценку скандальной резолюции Европарламента об итогах выборов в Беларуси, передает БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что Европарламент принял скандальную резолюцию об итогах выборов в Беларуси.

И первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич назвала абсурдом призывы, звучащие на Западе о том, чтобы не признавались итоги президентских выборов в Беларуси, которые еще даже не состоялись. Еще она указала на нарушение международного права.

— На мой взгляд, это, в принципе, нарушение даже какой-то и международно-государственной практики и норм международного права, не говоря о том, что это абсурдно, — прокомментировала чиновница.

Кроме того, Петкевич обратила внимание на то, что, если дается заключение о нелегитимности какого-то процесса еще до того, как он состоялся, ведет просто к дискредитации и самой структуры и ее заявлений.

Также представитель Администрации президента Беларуси назвала глупо выглядящим со стороны наличие подобных заготовок на Западе. И добавила, что даже несерьезно делать подобные популистские вещи, когда заняты «достаточно высокие позиции».

— Если честно, даже комментировать совершенно нечего, — заключила Петкевич.

И резюмировала, что подобные заявления не могут иметь никакого значения из-за того, что они ни на чем не основаны.

Кроме того, МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в суверенные дела Беларуси перед выборами.

Также первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич дала оценку досрочному голосованию, сказав об инсинуациях.

Тем временем Администрация президента Беларуси высказала опасения о соцсетях из-за манипуляций.