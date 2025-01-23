«Глуповато это выглядит». Первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич дала оценку скандальной резолюции Европарламента об итогах выборов в Беларуси

Первый заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич дала оценку скандальной резолюции Европарламента об итогах выборов в Беларуси, передает БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что Европарламент принял скандальную резолюцию об итогах выборов в Беларуси.
И первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич назвала абсурдом призывы, звучащие на Западе о том, чтобы не признавались итоги президентских выборов в Беларуси, которые еще даже не состоялись. Еще она указала на нарушение международного права.
— На мой взгляд, это, в принципе, нарушение даже какой-то и международно-государственной практики и норм международного права, не говоря о том, что это абсурдно, — прокомментировала чиновница.
Кроме того, Петкевич обратила внимание на то, что, если дается заключение о нелегитимности какого-то процесса еще до того, как он состоялся, ведет просто к дискредитации и самой структуры и ее заявлений.
Также представитель Администрации президента Беларуси назвала глупо выглядящим со стороны наличие подобных заготовок на Западе. И добавила, что даже несерьезно делать подобные популистские вещи, когда заняты «достаточно высокие позиции».
— Если честно, даже комментировать совершенно нечего, — заключила Петкевич.
И резюмировала, что подобные заявления не могут иметь никакого значения из-за того, что они ни на чем не основаны.
Кроме того, МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в суверенные дела Беларуси перед выборами.
Также первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич дала оценку досрочному голосованию, сказав об инсинуациях.
Тем временем Администрация президента Беларуси высказала опасения о соцсетях из-за манипуляций.