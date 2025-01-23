Ричмонд
-10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Минск заинтересован в присоединении к Новому банку развития БРИКС

Беларусь с начала этого года стала страной-партнером БРИКС, этот статус был учрежден в октябре 2024-го на саммите объединения в Казани.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Перспективы присоединения Беларуси к Новому банку развития БРИКС обсуждены в Шанхае, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства в четверг.

Там уточнили, что в настоящее время в Китае с визитом под руководством замглавы МИД Беларуси Сергея Лукашевича находится делегация республики, в ее состав вошли представители Минфина и Банка развития.

Сегодня состоялась встреча с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русефф, она прошла в штаб-квартире банка.

«Стороны обсудили вопросы развития финансовых механизмов в рамках БРИКС, а также перспективы присоединения Беларуси к Новому банку развития БРИКС», — сказано в сообщении МИД.

Там отмечено, что Сергей Лукашевич также посетил Восточно-Китайский педагогический университет, где встретился с руководством учебного учреждения и ознакомился с работой Центра исследований Беларуси при вузе. В том числе, были обсуждены вопросы взаимодействия Центра с организациями республики.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР.

С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран, а Беларусь получила статус партнера. При этом республика стремится стать полноправным членом объединения. Сам статус страны-партнера был учрежден относительно недавно — в октябре прошлого года на саммите БРИКС в Казани.