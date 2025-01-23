ЦИК заявил о вмешательстве в дела Беларуси из-за скандальной резолюции в ЕС

Председатель ЦИК Игорь Карпенко сказал о вмешательстве в дела Беларуси из-за скандальной резолюции Европарламента, принятой депутатами в Евросоюзе, сообщает телеграм-канал комиссии.
В частности, Карпенко заявил, что резолюция Европарламента по президентским выборам в Беларуси является прямым вмешательством в электоральный суверенитет республики. И обратил внимание на то, что данное понятие закреплено в Концепции национальной безопасности, которую утвердило Всебелорусское народное собрание.
— На мой взгляд, надо давать соответствующие оценки и делать соответствующие выводы, — прокомментировал глава ЦИК.
Но еще Карпенко указал на то, что любому политику следовало бы быть аккуратным в суждениях и заявлениях. Также он подчеркнул, что нельзя оценивать незавершенный процесс.
— Как можно давать оценку процессу, который только начался и еще не завершился? — отметил он.
Также глава ЦИК укорил западную сторону в том, что, видимо, информацию они берут из источников, написанных «на коленке» — «то, что-то где-то там, сидя за рубежом, на коленке написал и выдал как истину в последней инстанции».
А резюмируя, Карпенко напомнил о том, что выборы президента Беларуси проходят в интересах белорусского народа и страны. А также заявил, что никому не позволено вмешиваться в суверенное право белорусов проводить выборы, соответственно избирательному законодательству республики.
Между тем первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич дала оценку скандальной резолюции Европарламента об итогах выборов в Беларуси: «Глуповато это выглядит».
Ранее «Комсомолка» писала о том, что Европарламент принял скандальную резолюцию об итогах выборов в Беларуси. Кроме того, МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в суверенные дела Беларуси перед выборами.
Также первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич дала оценку досрочному голосованию, сказав об инсинуациях.