Председатель маслихата Астаны ушел с поста

«Уважаемые друзья! Моя деятельность в качестве председателя маслихата города Астаны VIII созыва завершена в связи с переходом на новое место работы», — пишет он, и выражает благодарность жителям города, доверившим ему должность, депутатам VII и VIII созывов маслихата за слаженную совместную работу, а также акиму Астаны и всем коллегам за поддержку и сотрудничество.