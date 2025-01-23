Председатель маслихата Астаны ушел с поста

Публикация появилась в Instagram*-аккаунте Ерлана Каналимова.
«Уважаемые друзья! Моя деятельность в качестве председателя маслихата города Астаны VIII созыва завершена в связи с переходом на новое место работы», — пишет он, и выражает благодарность жителям города, доверившим ему должность, депутатам VII и VIII созывов маслихата за слаженную совместную работу, а также акиму Астаны и всем коллегам за поддержку и сотрудничество.
В комментариях казахстанцы желают Каналимову успехов на новом месте работы.
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