Прокурор МУС запросил выдать ордер на арест лидера Афганистана

В публикации указано, что продолжающиеся преследования в Афганистане влекут за собой многочисленные нарушения прав человека. Сопротивление «Талибану» (признан террористическим и запрещено в РФ) жестоко подавлялось, в том числе путем убийств, заключения под стражу и использования пыток. МУС уточнил, что нарушения прав человека совершались как минимум с 15 августа 2021 года.