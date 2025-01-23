Нижегородские депутаты намерены добиться изменения режима работы светофоров

Как подчеркнул депутат нижегородского Заксобрания, член комитета по транспорту Василий Суханов, с учетом многочисленных ремонтов на дорогах областного центра, крайне важно не допустить коллапса. По мнению парламентария, именно работа светофоров в городе сегодня в первую очередь нуждается в отладке. Депутаты считают, что особенно актуальным вопрос стал после начала ремонта части Мызинского моста. Также парламентарии обратили внимание властей Нижнего Новгорода на необходимость своевременного информирования горожан о начале дорожных работ.