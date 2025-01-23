Захарова сообщила, чем грозит интервенция сил НАТО на Украину

Дипломат подчеркнула, что в Москве заметили «циркулирующие сообщения» о планах стран Североатлантического альянса ввести свой воинский контингент на Украину для якобы обеспечения выполнения мирных договоренностей.
Захарова добавила, что 16 января СМИ Великобритании опубликовали новость о том, что премьер-министр Королевства Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пришли к соглашению о дислокации воинского контингента их стран на Украине «в рамках потенциальной миротворческой миссии». 18 января глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину для контроля за «некой демилитаризованной зоны при условии прекращения огня».
23 января Financial Times сообщила, что власти Украины строят планы о прибытии на линию соприкосновения в случае урегулирования ситуации 50 тысяч миротворцев от государств, оказывающих поддержку Киеву. Издание подчернуло, что тема миротворцев на Украине вновь стала муссироваться после инаугурации Дональда Трампа, который объявил одной из своих целей президентства — урегулирование противостояния между Киевом и Москвой.
Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что страны Евросоюза должны будут взять на себя в будущем финансовое бремя по содержанию украинской армии численностью в 1 млн человек. Такое войско станет гарантией безопасности в случае, если Украине не войдет в НАТО. Также украинский лидер потребовал разместить на территории страны 200 тысяч военных Североатлантического альянса.