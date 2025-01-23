Захарова сообщила, чем грозит интервенция сил НАТО на Украину

Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что страны Евросоюза должны будут взять на себя в будущем финансовое бремя по содержанию украинской армии численностью в 1 млн человек. Такое войско станет гарантией безопасности в случае, если Украине не войдет в НАТО. Также украинский лидер потребовал разместить на территории страны 200 тысяч военных Североатлантического альянса.