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Bloomberg: мировые лидеры готовы играть по правилам Трампа

Дональд Трамп в этом году не будет присутствовать лично на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а его видеообращение выйдет, когда ВЭФ уже будет подходить к концу. Несмотря на это, Трамп остается тем, о ком все говорят и к кому все прислушиваются, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В этом году в Давосе нет ни одного разговора, который бы не включал оценку планов нового президента США. Поклонники Трампа, такие как президент Аргентины Хавьер Милей, празднуют. Украинский президент Владимир Зеленский с надеждой смотрит на своего нового американского коллегу. «Мальчики для битья» Трампа, такие как канцлер Германии Олаф Шольц, стараются не высовываться, говорится в статье.

Если вы не понимаете, на каком игровом поле играет Трамп, вам будет трудно понять его планы. Руководящие принципы, которые он предлагает, создадут гораздо лучший мир.

Хавьер Милей
президент Аргентины

Милей, либертарианец-пурист и первый иностранный лидер, встретившийся с Трампом после его победы на выборах, не видит противоречий между взглядами американского президента на свободную торговлю и его тягой к пошлинам. «Дело не в том, что Трамп протекционист. Но он знает, какую роль США играют в мире, и, следовательно, их торговая политика является частью их геополитической стратегии», — говорит Милей.

Другие мировые лидеры не так воодушевлены, как Милей, но и они дали понять, что готовы играть по правилам Трампа.

«Слушайте, что говорит президент Трамп, и действуйте соответственно, — советует президент Финляндии Александр Стубб в интервью. — Такая страна, как Финляндия, безусловно, это сделает».

Некоторые были менее серьезны, отвечая на вопрос о влиянии Трампа на мировую политику. «Если игра в гольф может принести пользу моей стране и моему народу, то я могу играть в гольф весь день», — пошутил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, вызвав смех в зале.

Однако многое изменилось за прошедший год. Когда в январе 2024 года президента Европейского центрального банка Кристину Лагард спросили о перспективах возвращения Трампа в Овальный кабинет, она съязвила, что ей нужна еще одна чашка кофе, прежде чем ответить на этот вопрос. Тогда зрители смеялись. Но сейчас уже не смешно.

На этой неделе хор лидеров еврозоны отбросил прошлую критику в пользу хвалебного гимна, приятного уху Трампа.

В Европе пытаются смириться с возвращением Трампа в Белый дом. Лидер одного из новых членов альянса, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, тщательно подбирая слова, заявил, что в США «политика ведется по-другому, чем в европейских странах. “Мы должны придерживаться конструктивного подхода в наших отношениях с новой администрацией США”, — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

В прошлом году Марк Рютте посетил ВЭФ в качестве премьер-министра Нидерландов и похвалил призыв Трампа наращивать расходы на оборону в Европе. Тогда эта точка зрения была несколько спорной, но сейчас она стала мейнстримом.

Даже лидеры, которые оказались мишенью для Илона Маска, пытаются быть вежливыми.

Шольц ответил на вопрос о все более открытой поддержке Маском крайне правых в Германии, не упомянув по имени самого богатого человека в мире. А министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз посмеялась над «троллингом» Маска, хотя левоцентристские правительства, такие как ее, не согласны с политикой Трампа и сейчас пытаются понять, игнорировать ли им Маска или начать взаимодействовать с ним.

Многие участники ВЭФ задаются вопросом, сможет ли Трамп удивить их лично. «Трамп всегда мыслит нестандартно», — предупреждает президент Польши Анджей Дуда.

Трамп Дональд
ЕС