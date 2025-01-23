Bloomberg: мировые лидеры готовы играть по правилам Трампа

Дональд Трамп в этом году не будет присутствовать лично на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а его видеообращение выйдет, когда ВЭФ уже будет подходить к концу. Несмотря на это, Трамп остается тем, о ком все говорят и к кому все прислушиваются, пишет Bloomberg.