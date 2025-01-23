Bloomberg: мировые лидеры готовы играть по правилам Трампа

В этом году в Давосе нет ни одного разговора, который бы не включал оценку планов нового президента США. Поклонники Трампа, такие как президент Аргентины Хавьер Милей, празднуют. Украинский президент Владимир Зеленский с надеждой смотрит на своего нового американского коллегу. «Мальчики для битья» Трампа, такие как канцлер Германии Олаф Шольц, стараются не высовываться, говорится в статье.
Если вы не понимаете, на каком игровом поле играет Трамп, вам будет трудно понять его планы. Руководящие принципы, которые он предлагает, создадут гораздо лучший мир.
Милей, либертарианец-пурист и первый иностранный лидер, встретившийся с Трампом после его победы на выборах, не видит противоречий между взглядами американского президента на свободную торговлю и его тягой к пошлинам. «Дело не в том, что Трамп протекционист. Но он знает, какую роль США играют в мире, и, следовательно, их торговая политика является частью их геополитической стратегии», — говорит Милей.
«Слушайте, что говорит президент Трамп, и действуйте соответственно, — советует президент Финляндии Александр Стубб в интервью. — Такая страна, как Финляндия, безусловно, это сделает».
Некоторые были менее серьезны, отвечая на вопрос о влиянии Трампа на мировую политику. «Если игра в гольф может принести пользу моей стране и моему народу, то я могу играть в гольф весь день», — пошутил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, вызвав смех в зале.
Однако многое изменилось за прошедший год. Когда в январе 2024 года президента Европейского центрального банка Кристину Лагард спросили о перспективах возвращения Трампа в Овальный кабинет, она съязвила, что ей нужна еще одна чашка кофе, прежде чем ответить на этот вопрос. Тогда зрители смеялись. Но сейчас уже не смешно.
В Европе пытаются смириться с возвращением Трампа в Белый дом. Лидер одного из новых членов альянса, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, тщательно подбирая слова, заявил, что в США «политика ведется по-другому, чем в европейских странах. “Мы должны придерживаться конструктивного подхода в наших отношениях с новой администрацией США”, — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
В прошлом году Марк Рютте посетил ВЭФ в качестве премьер-министра Нидерландов и похвалил призыв Трампа наращивать расходы на оборону в Европе. Тогда эта точка зрения была несколько спорной, но сейчас она стала мейнстримом.
Шольц ответил на вопрос о все более открытой поддержке Маском крайне правых в Германии, не упомянув по имени самого богатого человека в мире. А министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз посмеялась над «троллингом» Маска, хотя левоцентристские правительства, такие как ее, не согласны с политикой Трампа и сейчас пытаются понять, игнорировать ли им Маска или начать взаимодействовать с ним.
Многие участники ВЭФ задаются вопросом, сможет ли Трамп удивить их лично. «Трамп всегда мыслит нестандартно», — предупреждает президент Польши Анджей Дуда.