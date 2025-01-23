Санду созвала на встречу аккредитованных в Кишиневе послов ЕС и стран G7: что обсуждали

Другой темой обсуждений стала реформа правосудия. Было подчеркнуто, что «это не только условие для вступления в Европейский союз, но и четкое ожидание граждан, которые хотят справедливой, независимой и эффективной системы правосудия». Санду подчеркнула, что эти реформы «должны продолжаться ускоренными темпами».