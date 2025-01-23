Санду созвала на встречу аккредитованных в Кишиневе послов ЕС и стран G7: что обсуждали

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась с послами стран Европы и G7, включая США, Канаду и Японию, аккредитованными в Республике Молдова, сообщили в администрации главы государства.
Встреча прошла в Президентском дворце в Кишиневе.
«Майя Санду рассказала об основных вызовах, стоящих перед нашей страной. Глава государства также отметил влияние спровоцированного Россией энергетического кризиса, который напрямую влияет на уровень жизни граждан и стремится повлиять на избирательные процессы», — заявили в пресс-службе.
Уточняется, что Санду подчеркнула усилия Молдовы, которые страна «направляет на обеспечение энергетической безопасности и снижение экономической уязвимости своих граждан».
Президент Молдовы поблагодарил международных партнеров за поддержку, подчеркнув, что «эта помощь необходима не только для стабильности Молдовы, но и для безопасности всего региона».
Другой темой обсуждений стала реформа правосудия. Было подчеркнуто, что «это не только условие для вступления в Европейский союз, но и четкое ожидание граждан, которые хотят справедливой, независимой и эффективной системы правосудия». Санду подчеркнула, что эти реформы «должны продолжаться ускоренными темпами».
На встрече с послами также шла речь об усилении борьбы с политической коррупцией.
«Майя Санду подчеркнула необходимость укрепления институциональной архитектуры органов, ответственных за борьбу с коррупцией, и совершенствования правовой базы для ужесточения санкций в отношении лиц, причастных к политической и электоральной коррупции. Эти меры необходимы для обеспечения честности парламентских выборов», — проинформировали в пресс-службе.
В Молдове с 16 декабря действует 60-дневный режим ЧС в сфере энергетики. Аналогичный режим был введен властями Приднестровья 11 декабря, он действует до 8 февраля.